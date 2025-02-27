«РЖД» требует с «Химок» 651 000 рублей из‑за неоплаченной аренды вагонов. «Дочка» компании подала на клуб в суд
На «Химки» подали в суд за неуплату аренды вагонов поезда.
«РЖД» требует от футбольного клуба «Химки» заплатить 651 000 рублей за аренду вагонов, которые использовались клубом в первой части сезона для выездов в Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж, сообщает Sport Baza.
По информации источника, «Химки» внесли предоплату, однако остальную сумму за аренду клуб не выплатил. Дочерняя компания «РЖД», «Федеральная пассажирская компания», подала иск в арбитражный суд.
«Происходит спор хозяйствующих субъектов. Дождемся решения по этому спору, до него комментировать не будем», – сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Химок».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport Baza
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