Игорь Семшов: «У нас в футбольных структурах иногда работают нефутбольные люди. Им не нужен футбол, нужно другое. Мы понимаем – зарабатывание денег, бюджеты какие-то»
– Главные трансферы РПЛ этой зимы?
– Безусловно – Луис Энрике. Очень много разговоров про этого футболиста. Солари, который приехал в «Спартак».
В «Динамо» приехал парагвайский правый защитник Касерес. Хочешь, не хочешь – мы смотрим на топовые клубы, куда приезжают футболисты из хороших сборных, на слуху, которые какие-то решают задачи.
– В командах поменьше тоже были трансферы, легионеров привезли.
– Да, приехали менее известные футболисты.
Но иногда мы сразу начинаем говорить: зачем брали этого футболиста, когда спокойно можно было вырастить своего. У нас есть ФНЛ, ФНЛ-2, ЮФЛ. Просто нужно заниматься этим.
У нас в футбольных структурах иногда работают нефутбольные люди. Им не нужен футбол, нужно другое. А что другое? Мы понимаем, что зарабатывание денег, бюджеты какие-то. Вспомните, Юра Жирков откуда приехал?
– Тамбов.
– Дима Сычев?
– Омск.
– Я беру просто по верхушкам. Если покопаться, еще много таких футболистов из глубинок.
Просто нужно ездить, нужно весь футбол смотреть. Раньше играли на первенство цехов заводов. Мне интересно было прийти и посмотреть.
Да, они иногда со своей техникой «филигранной», но футбол нужно любить, нужно смотреть и Вторую лигу, и Первую, и КФК, и детей, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.
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