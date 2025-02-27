Радимов о Семаке: «Управлять такой махиной, как «Зенит», дано не каждому. Клуб по праву наверху в совокупности по спортивной составляющей и ментальной»
Владислав Радимов оценил работу Сергея Семака в «Зените».
Под руководством тренера «Зенит» выиграл шесть титулов подряд в РПЛ.
«Управлять такой махиной, как «Зенит», где множество легионеров и звезд, дано не каждому.
Если мы попытаемся вспомнить, сколько было скандалов, то окажется, что минимум. В этом заслуга Сергея Семака. Человеческие качества его отличают.
«Зенит» по праву наверху в совокупности по спортивной составляющей и ментальной.
Семак – надежный человек, который на поле никогда не подведет.
Он всегда отличался бойцовскими качествами, также у него есть очень хорошее чувство [игры], он бежал в чужую штрафную и забивал важные голы, что дано немногим», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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