Радимов о Семаке: «Управлять такой махиной, как «Зенит», дано не каждому. Клуб по праву наверху в совокупности по спортивной составляющей и ментальной»

Владислав Радимов оценил работу Сергея Семака в «Зените».

Под руководством тренера «Зенит» выиграл шесть титулов подряд в РПЛ.

«Управлять такой махиной, как «Зенит», где множество легионеров и звезд, дано не каждому.

Если мы попытаемся вспомнить, сколько было скандалов, то окажется, что минимум. В этом заслуга Сергея Семака . Человеческие качества его отличают.

«Зенит» по праву наверху в совокупности по спортивной составляющей и ментальной.

Семак – надежный человек, который на поле никогда не подведет.

Он всегда отличался бойцовскими качествами, также у него есть очень хорошее чувство [игры], он бежал в чужую штрафную и забивал важные голы, что дано немногим», – сказал бывший полузащитник «Зенита » Владислав Радимов .