Агузаров о Черчесове в Казахстане: «Надо быть внутри, чтобы понимать, насколько большая работа проделана. Она принесла бы плоды в отборе ЧМ-2026»

Представитель Станислава Черчесова оценил работу тренера в Казахстане.

– Вы оказываете юридические услуги Станиславу Черчесову. Как-то в интервью он заметил, что контракт с федерацией Казахстана не расторгнут, обсудили это только на словах. Дело затянулось?

– Нет, в контракте все было четко прописано, в течение нескольких дней все было согласовано и подписано достаточно быстро. Черчесов попросил, чтобы информация о прекращении совместной работы со стороны Казахстанской федерации была озвучена так, как есть на самом деле. Будем объективны, решение расстаться исходило от нового руководства федерации.

Можно шаблонно опираться на итоговый результат в группе Лиги наций, но надо быть внутри, чтобы по-настоящему понимать, насколько большую работу Черчесов со своим штабом проделал за совсем короткий промежуток времени. Эта работа однозначно принесла бы свои плоды в отборочном цикле ЧМ-2026, на что и была нацелена в первую очередь.

Станиславу Саламовичу досталась сборная, лидеры которой не являются даже игроками стартовых составов своих клубов, притом в не самых сильных чемпионатах. Как за полгода поменять ментальность? Омолодить коллектив? Привести ребят в их текущем состоянии к одному знаменателю и выйти обыгрывать Холанда, Шешко или сборную Австрии, чей состав практически полностью сформирован из игроков Бундеслиги? При этом динамика улучшения прослеживалась даже в этих играх.

– За прошедшее время у Черчесова не было предложений?

– За последние две недели только со мной связывались представители трех зарубежных клубов. Станислав Саламович, как правило, всегда очень рационально и скрупулезно подходит к каждому предложению. Не думаю, что ему сейчас нужен отдых или перезагрузка, но очень важно, куда он идет и зачем. В приоритете у Черчесова всегда Россия, но только борьба за чемпионство. Знаю, что ему очень важно закрыть этот гештальт, – сказал агент Алан Агузаров .