Артур Юсупов: «Когда ушел из «Динамо», первое время мы с Черчесовым даже не здоровались. Но он реально хороший специалист, многое мне как игроку дал»

Артур Юсупов рассказал о конфликте со Станиславом Черчесовым в 2020 году.

— Насколько внезапным был конфликт Денисова с Черчесовым в перерыве матча с «Зенитом», или к этому все шло?

— К этому шло, потому что в команде у многих были проблемы с [заканчивающимися] контрактами. Я, например, в том матче из-за этого остался на замене, а еще раньше вообще в заявку не попадал. Вот Игорь и высказался сгоряча, от обиды — и пошло слово за слово.

— По факту Денисов заступился за тебя и предъявил: «Почему я выхожу на уколах, а человек, который набрал топ-форму и прямо сейчас один из лучших, не играет?»

— Меня же не на пустом месте не включили в состав — в руководстве наверняка были недовольны ситуацией с контрактом. Вот и решили наказать. Да и Черчесов знал, что у меня уже с «Зенитом» что-то намечается, и поэтому принял такое решение.

Перед следующим матчем с «Локо» он меня вызвал и объявил: «Ты завтра вне заявки. Когда решишь вопросы, все будет нормально». Я ответил: «Спасибо, для меня так даже лучше».

— Почему лучше?

— В то время было невыносимо сидеть на скамейке. Лучше уж на трибуне! Так ты вообще не участвуешь, а когда в запасе, это дополнительный стресс. Заезд, ожидание матча — в итоге ты не играешь, и все вхолостую.

Когда я ушел из «Динамо», первое время мы [с Черчесовым] даже не здоровались — просто проходили мимо. Сейчас, спустя время, я понимаю: тренер — главный человек в команде и, как он скажет, так и должно быть.

К тому же Черчесов реально хороший специалист, который по факту многое мне как игроку дал. Но в тот момент я такие вещи, конечно, до конца не осознавал: был молодым, вспыльчивым, неопытным, – сказал бывший полузащитник «Динамо » и «Зенита», месяц назад объявивший о завершении игровой карьеры.