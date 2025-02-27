Виллиан Роша: «Николич просит нас играть с позиции силы. Мы ведь ЦСКА — большой клуб!»

Виллиан Роша рассказал об игре ЦСКА при тренере Марко Николиче.

— Какие изменения привнес Николич?

— Оба тренера [Николич и Федотов] имеют свой почерк, свое видение игры. Марко любит, чтобы мы контролировали мяч, не боялись подержать его, умели терпеть при розыгрыше. И это очень хорошо, поскольку придает игрокам больше уверенности, когда мяч под контролем. Так мы создаем моменты и забиваем.

— Можно ли говорить, что нынешний ЦСКА — это уже команда Николича?

— Да, конечно. Это уже ЦСКА Николича: его игровой почерк, его стиль. Тренер просит нас играть с позиции силы, брать нити игры в свои руки. Мы ведь ЦСКА, а ЦСКА — большой клуб! – сказал защитник ЦСКА.