Сесар Навас: «У «Зенита» есть Семак и лучший состав в РПЛ. Они главные фавориты на чемпионство»

Сесар Навас считает «Зенит» фаворитом нынешнего сезона Мир РПЛ.

«На мой взгляд, «Зенит» является фаворитом на первое место в чемпионате. У «Зенита» был лучший состав в РПЛ . Несомненно, что после зимних трансферов лучший состав в РПЛ – у «Зенита ».

И, кроме этого, у них есть Семак в качестве главного тренера. Это делает их моими главными фаворитами в борьбе за чемпионство», – сказал бывший защитник «Рубина».

В первом матче после рестарта Мир РПЛ «Зенит» сыграет с ЦСКА – игра пройдет в субботу, 1 марта. После 18 туров сине-бело-голубые занимают 2-е место в таблице при равенстве очков с «Краснодаром» – команды набрали по 39 баллов.