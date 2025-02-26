Жиру о Лос-Анджелесе: «С тех пор, как я приехал, были отключения электричества, землетрясение, пожары – дальше будет лучше, надеюсь. Нравится здешний образ жизни – каждый день чувствуешь себя как в отпуске»

Оливье Жиру рассказал о плюсах и минусах жизни в Лос-Анджелесе.

Экс-форвард «Арсенала », «Челси » и «Милана » перешел в «Лос-Анджелес » летом 2024 года.

«С тех пор, как я переехал в Лос-Анджелес прошлым летом, у нас было три отключения электроэнергии за пять дней – на 10, 12 и 15 часов.

Когда мы были на тренировочном поле, произошло сильное землетрясение. Повсюду были пожары. Это была действительно печальная ситуация, люди потеряли все. Мы благодарим спасателей и пожарных, которые проделали потрясающую работу. Меня это очень расстроило и испугало.

У меня также был неприятный личный опыт. Надеюсь, впереди будут лучшие дни. Это часть жизни. Иногда у вас бывают замечательные дни, а иногда и трудные моменты.

Я хотел завершить карьеру здесь, в США, и дать возможность своим детям открыть для себя другой образ жизни. [Лос-Анджелес] немного напоминает мне Лондон. Я прожил в Лондоне девять лет, и мне очень нравится этот город. Можно разнообразно провести время с семьей. К тому же, здесь есть вид на океан, и это действительно приятно. Далековато от Европы, но мне нравится местный образ жизни и возможность посещать другие части США. Я возил семью в разные места Калифорнии, но мне хочется побывать на Гавайях и в Сан-Франциско. Мы ездили в Лас-Вегас, Сан-Диего. Может быть, получится съездить в Нью-Йорк на каникулы.

Здесь почти каждый день светит солнце. Каждый божий день чувствуешь себя вдали от дома, как в отпуске. Время отпуска еще не пришло – может быть, через пару лет. Я здесь для того, чтобы привнести свой опыт в команду и продолжать играть на победу. Я спортсмен, и приехал в МЛС , чтобы всегда выкладываться по полной и добиваться успеха», – сказал Жиру.