Жиру и Льорис выиграли с «Лос-Анджелесом» Кубок США – первый в истории клуба. Оливье доволен: «Я приехал играть в финалах и завоевывать трофеи»

Оливье Жиру рад, что «Лос-Анджелес» выиграл Кубок США.

В финале новая команда экс-форварда сборной Франции обыграла «Канзас-Сити ». Оливье открыл счет, но соперникам удалось сравнять. В итоге победа была одержана благодаря двум голам в дополнительное время.

«Лос-Анджелес » выиграл Кубок США впервые в своей истории .

«Я по-настоящему горжусь командой. Я приехал сюда играть в финалах и завоевывать трофеи», – сказал Жиру .

«Трофей есть трофей. Он многое значит для клуба, и мы отпраздновали это событие с фанатами, потому что они это заслужили. Это даст нам толчок перед финальным отрезком сезона», – отметил вратарь Уго Льорис .

Фото: x.com/LAFC