Экс-хавбек «Юве» Мауро о Леау: «Игрок для средней команды, не для грандов, он слишком нестабилен. Рафаэл похож на Кассано: большой талант, который так и не реализовался»
Массимо Мауро сравнил Рафаэла Леау с Антонио Кассано.
«Он слишком нестабилен, гранды не будут терпеть его нестабильность. Оно того не стоит.
Леау – игрок для средней команды, не для грандов. Он чем-то похож на Кассано: большой талант, который так и не реализовался», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса».
Кассано о Леау: «Ему не хватает яиц. Глупый игрок, годится только для игры на счет 0:0». Рафаэл отреагировал: «🤡🤡»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Repubblica
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