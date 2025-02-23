Мостовой о трансферах ЦСКА: «Дайте им денег, как у «Спартака», тоже купили бы. «Краснодар» тоже никого не взял»
Александр Мостовой высказался о том, что ЦСКА зимой купил только Алеррандро.
«Мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили: у кого есть деньги, те и покупают. «Краснодар» тоже никого не купил.
В Европе вообще никого не брали. У них сорвалась сделка? Ну да, сорвалась, а вот дайте им денег, как у «Спартака», тоже купили бы! Если бы футболисту предложили не миллион, а три, то конечно он поедет», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Мостовой.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
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