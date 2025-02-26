Шри-Ланка готова сыграть с Россией: «Матч в этом году возможен. Российская сборная находится в рейтинге сильнейших команд мира, и мы будем ждать предложения»
Сборная Шри-Ланки выразила готовность сыграть с Россией в 2025 году.
«У сборной России уже запланированы соперники на мартовские матчи, у Шри-Ланки тоже есть игры отбора к чемпионату мира. Но матч в этом году возможен – мы открыты к предложениям от российской стороны.
После марта есть еще три окна, чтобы организовать эту товарищескую встречу, и это желание у нас есть. Сборная России находится в рейтинге сильнейших команд мира, и мы будем ждать предложения от них», – сказал менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат.
Сборная России в марте сыграет с командой Замбии. 6 и 10 июня команда Валерия Карпина проведет матчи с Нигерией и Беларусью.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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