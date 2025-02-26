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Рыбус о тратах в месяц: «Если не ходишь по ресторанам, в ЦУМ… 200 тысяч может хватать, думаю»

Мачей Рыбус рассказал, на какую сумму сможет прожить месяц.

– Веришь в то, что футболист может прожить на 30 тысяч рублей в месяц?

– У меня двое детей, они ходят в частный детский сад, за это нужно платить.

Если ты не ходишь по ресторанам, в ЦУМ… Не хочу озвучивать суммы, но думаю, 200 тысяч может хватать, – сказал бывший защитник «Спартака», «Локомотива» и «Рубина».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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