Рыбус о тратах в месяц: «Если не ходишь по ресторанам, в ЦУМ… 200 тысяч может хватать, думаю»
Мачей Рыбус рассказал, на какую сумму сможет прожить месяц.
– Веришь в то, что футболист может прожить на 30 тысяч рублей в месяц?
– У меня двое детей, они ходят в частный детский сад, за это нужно платить.
Если ты не ходишь по ресторанам, в ЦУМ… Не хочу озвучивать суммы, но думаю, 200 тысяч может хватать, – сказал бывший защитник «Спартака», «Локомотива» и «Рубина».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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