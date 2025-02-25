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Хавбек «Ростова» Комаров о коррупции в академиях: «Недавно таксист спросил: «Сколько заплатил, чтобы футболистом стать?» Для меня это что-то невероятное – никогда не сталкивался»

Хавбек «Ростова» Иван Комаров высказался на тему коррупции в детском футболе.

– Вы тренировались в академии «Локомотива» – почему не получилось?

– Был очень маленьким – не мог конкурировать с ребятами побольше. Был слабее, и у семьи не было возможностей снимать квартиру мне, а на базу заезжают игроки, которые сильнее всех.

– Часто бывают случаи, когда родители заносят деньги академии, чтобы продвинуть своего ребенка – видели такое?

– Нет, не встречал. Недавно таксист в Ростове спросил у меня: «Сколько заплатил, чтобы футболистом стать?» Для меня это что-то невероятное – никогда с этим не сталкивался.

– Куда дальше попали после «Локомотива»?

– Поехал в «Сатурн», но меня не взяли. Потом селекционер позвонил в «Ростов», предложил меня, так я попал на просмотр – провел несколько тренировок, сыграл товарищескую игру. Через десять дней позвонили родителям, предложили заселить меня на базу.

Когда я только приехал на просмотр, у меня не было мыслей, что может не получиться – был уверен, что останусь. Настолько сильно я верил в себя, – рассказал Комаров.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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