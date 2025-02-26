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  • «Большая часть вины – на полиции. Драка назревала, никто не препятствовал. Ее было не избежать». Осужденный на 10 лет за драку на Евро-2016 фанат Косов о событиях в Марселе
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«Большая часть вины – на полиции. Драка назревала, никто не препятствовал. Ее было не избежать». Осужденный на 10 лет за драку на Евро-2016 фанат Косов о событиях в Марселе

Осужденный во Франции фанат Павел Косов высказался о причинах драки в Марселе.

Напомним, Косова и еще одного россиянина Михаила Ивкина арестовали в феврале 2018 года в Германии за участие в беспорядках в Марселе во время Евро-2016. В 2022-м суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского фаната Эндрю Бэйча после матча между сборными России и Англии.

Ивкин, приговоренный к 3 годам тюрьмы, был депортирован в Россию, а Косов был осужден на 10 лет и остался отбывать наказание во Франции. В 2024-м его освободили досрочно.

– Если вспомнить произошедшие в Марселе события, у вас есть ответ на вопрос, кто во всем виноват?

– Я думаю, что большая часть вины лежит на полиции. Хоть драка и случилась перед матчем, но за несколько дней до игры все уже назревало. И никто этому не препятствовал. Можно было просто встать кольцом и отцепить англичан. Никто бы туда не сунулся.

Помню, когда мы шли к стадиону, встретили наших полицейских: майора и подполковника. Мы спросили: «Как можно было допустить происходящее?» Они сказали, что наша полиция тысячу раз предупреждала, писала письма, что меры безопасности стоит усилить, потому что это матч повышенной опасности.

– Вы помните, как все начиналось? В какой момент стало понятно, что драки не избежать?

– У нас было назначено время сбора, чтобы всем вместе, организованно пойти на матч. Когда мы пришли к порту, то уже начались какие-то мелкие потасовки. С соседних улиц наши шли окровавленные, в порезах, с пробитыми головами. Стало понятно, что, скорее всего, драки не избежать. А дальше все как-то закрутилось. До нас дошла информация, что группа болельщиков схлестнулась в порту с англичанами, и мы пошли туда.

– То есть вы шли с пониманием, что драка будет?

– Ну да. По пути из кафешек летели какие-то оскорбления. А когда мы туда добрались – летели уже бутылки. Были фотографии, на которых мы идем со стульями. Но мы не хотели ими кого-то убивать и вообще кидаться – просто в целях безопасности прикрывали головы. У Миши Ивкина голова была пробита, у меня были порезы на руках и ногах.

– Но ведь можно было вообще туда не идти.

– Возможно. Но когда мы увидели, что наших уже ведут под руки... Может быть, возникло желание отомстить, – сказал Павел Косов.

«Обидно из-за несправедливости. Арабам за убийство меньше давали. С другим паспортом мне бы не выписали такой срок». Осужденный на 10 лет за драку на Евро-2016 фанат Косов о приговоре

Русские фанаты получили 3 и 10 лет за драку в Марселе на Евро-2016. Их адвокат называл дело политическим

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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