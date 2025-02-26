У Симеоне 6 побед в 38 играх против «Барсы». Из 7 последних матчей «Атлетико» выиграл один

Из семи последних матчей «Атлетико» выиграл у «Барселоны» лишь один.

Команды сыграли вничью (4:4) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. Всего у команды под руководством Диего Симеоне 12 ничьих, 20 поражений и 6 побед в 38 матчах против «Барсы» во всех турнирах. Ответная встреча Кубка Испании пройдет 2 апреля на «Метрополитано».