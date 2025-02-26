Гендиректор «Крыльев» о Пименове: «Человек с большим футбольным и экспертным опытом. Пришло время проявить себя в новой роли по построению всей спортивной вертикали большого клуба»

Гендиректор «Крыльев» объяснил назначение Руслана Пименова своим заместителем.

«Пименов – человек с большим футбольным и экспертным опытом. Я думаю, что пришло время для него проявить себя уже в новой роли по построению всей спортивной вертикали большого клуба.

С добавлением медийности, продвижением «Крыльев Советов » в широкие массы и привлечением новой аудитории. Думаю, что он с этим справится.

Он разговаривает с футболистами на одном языке, максимально позитивно. И цели, которые перед нами ставятся, мы будем реализовывать вместе.

Я очень рад, что он присоединился к команде. Уверен, он этим шансом воспользуется и проявит себя», – сказал Роберт Тер-Абрамян.