Гендиректор «Крыльев» о Пименове: «Человек с большим футбольным и экспертным опытом. Пришло время проявить себя в новой роли по построению всей спортивной вертикали большого клуба»
Гендиректор «Крыльев» объяснил назначение Руслана Пименова своим заместителем.
«Пименов – человек с большим футбольным и экспертным опытом. Я думаю, что пришло время для него проявить себя уже в новой роли по построению всей спортивной вертикали большого клуба.
С добавлением медийности, продвижением «Крыльев Советов» в широкие массы и привлечением новой аудитории. Думаю, что он с этим справится.
Он разговаривает с футболистами на одном языке, максимально позитивно. И цели, которые перед нами ставятся, мы будем реализовывать вместе.
Я очень рад, что он присоединился к команде. Уверен, он этим шансом воспользуется и проявит себя», – сказал Роберт Тер-Абрамян.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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