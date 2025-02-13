Пименов о том, что убеждал Осинькина покинуть «Крылья» без компенсации: «Что это за бред? Я не сотрудник этой команды»

Руслан Пименов не убеждал Игоря Осинькина уйти из «Крыльев» без компенсации.

По информации «Чемпионата», бывший нападающий сборной России Руслан Пименов, который с большой долей вероятности займет одну из руководящих должностей в «Крыльях Советов», пытался убедить главного тренера Игоря Осинькина покинуть клуб зимой без выплаты компенсации.

59-летний тренер отказался от такого варианта. Позднее Пименов опроверг эту информацию.

«Что это за бред? При чем здесь я и «Крылья Советов»? Я не сотрудник этой команды.

К Осинькину как к тренеру отношусь с уважением и лично на «Матч ТВ» в прямом эфире говорил, чтобы он остался, когда ходили слухи о его уходе в прошлом году», – сказал Пименов.

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов » с 2020 года.