Пименов о том, что убеждал Осинькина покинуть «Крылья» без компенсации: «Что это за бред? Я не сотрудник этой команды»
Руслан Пименов не убеждал Игоря Осинькина уйти из «Крыльев» без компенсации.
По информации «Чемпионата», бывший нападающий сборной России Руслан Пименов, который с большой долей вероятности займет одну из руководящих должностей в «Крыльях Советов», пытался убедить главного тренера Игоря Осинькина покинуть клуб зимой без выплаты компенсации.
59-летний тренер отказался от такого варианта. Позднее Пименов опроверг эту информацию.
«Что это за бред? При чем здесь я и «Крылья Советов»? Я не сотрудник этой команды.
К Осинькину как к тренеру отношусь с уважением и лично на «Матч ТВ» в прямом эфире говорил, чтобы он остался, когда ходили слухи о его уходе в прошлом году», – сказал Пименов.
Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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