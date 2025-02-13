  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пименов о том, что убеждал Осинькина покинуть «Крылья» без компенсации: «Что это за бред? Я не сотрудник этой команды»
5

Пименов о том, что убеждал Осинькина покинуть «Крылья» без компенсации: «Что это за бред? Я не сотрудник этой команды»

Руслан Пименов не убеждал Игоря Осинькина уйти из «Крыльев» без компенсации.

По информации «Чемпионата», бывший нападающий сборной России Руслан Пименов, который с большой долей вероятности займет одну из руководящих должностей в «Крыльях Советов», пытался убедить главного тренера Игоря Осинькина покинуть клуб зимой без выплаты компенсации.

59-летний тренер отказался от такого варианта. Позднее Пименов опроверг эту информацию.

«Что это за бред? При чем здесь я и «Крылья Советов»? Я не сотрудник этой команды.

К Осинькину как к тренеру отношусь с уважением и лично на «Матч ТВ» в прямом эфире говорил, чтобы он остался, когда ходили слухи о его уходе в прошлом году», – сказал Пименов.

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoЧемпионат.com
logoИгорь Осинькин
logoРуслан Пименов
отставки
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ругани приговорен к 6 месяцам тюрьмы условно за вождение в нетрезвом виде, его Maserati Levante Trofeo конфискован. Содержание алкоголя в крови более чем в 3 раза превышало допустимый уровень
через 2 минуты
Анхель Ди Мария: «Месси – лучший в истории. Криштиану всегда старался быть лучшим, но он просто родился в неудачное время. Лео коснулись волшебной палочкой»
14 минуты назад
Тетрадзе о распаде СССР: «Трагедия для всех, 15 республик были как большая семья. Это была империя, страна, которая весь мир держала. Такая мощь была!»
4820 минут назад
Переговоры «Динамо» и «Ростова» по Глебову затягиваются из-за разногласий о бонусах. Игрок готов уменьшить запросы по зарплате для ускорения процесса (Иван Карпов)
522 минуты назад
Хавертц перенесет операцию из-за травмы задней поверхности бедра. Форвард «Арсенала» выбыл до конца сезона
728 минут назад
Варан о Роналду: «Он хочет быть неприкосновенным в плане рекордов, выйти за рамки нормы и остаться в памяти. Он большая личность – очень умный, любит учиться и делиться знаниями»
838 минут назад
Диакаби о том, что Ла Лига не нашла доказательств расизма в его адрес в 2021-м: «Она защитила игрока. В случаях с другими футболистами было больше расследований»
245 минут назад
Экс-владельцу «Интера» Моратти вернули около 1 млн евро, которые он перевел мошенникам. Преступники выдали себя за министра обороны Италии Крозетто
551 минуту назад
«Спартак» ведет переговоры о трансфере Саласара, которого хотел «Зенит». От Илича отказались (Иван Карпов)
84сегодня, 15:11
Рюдигер успеет восстановиться к ответному матчу с «Ман Сити» в ЛЧ. Защитник может выйти в старте «Реала» (As)
24сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска о «Челси»: «Сейчас наш вратарь – Йоргенсен. Я говорил с Санчесом до матча с «Вест Хэмом». Они знают ситуацию»
3 минуты назад
Воспитанник «Зенита» Симонян о Китае: «Страна развивается, Шанхай – потрясающий город. Удивили китайцы, они могут издавать всякие звуки ртом и носом при других. Это отвращает немного»
219 минут назад
Медведев о трансферах «Зенита»: «Надо иметь по 2 игрока на каждой позиции. Осталось 12 матчей в РПЛ и матчи Кубка»
731 минуту назад
Клубы АПЛ решили оставить правила прибыльности и устойчивости еще на сезон. От введения лимита расходов на состав пока отказались
237 минут назад
Колосков о соперниках России: «Нигерия – одна из сильнейших сборных не только в Африке, но и в мире. Каждая команда представляет определенный вызов, и мы должны его принять»
437 минут назад
Матчи России с Замбией, Нигерией и Беларусью учтут в рейтинге ФИФА
756 минут назад
Воспитанник «Зенита» Симонян не смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц: «Нет, вообще нигде. В Хабаровске дорого снимать квартиру, продукты дороже, чем в других регионах»
4сегодня, 15:09
Мимович о переходе в «Зенит»: «Очень рад быть здесь! Когда появилось предложение, понял, что хочу перейти в петербургский клуб»
3сегодня, 15:02
Ловчев о соперниках сборной России: «Можно было договариваться с Бразилией и Аргентиной, платить им приличные деньги, они бы приехали»
8сегодня, 14:55
Матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль» проведут на месяц раньше из-за финала Кубка лиги – 19 февраля. Он войдет в 25-й тур фэнтези-турнира
2сегодня, 14:38Фэнтези
Рекомендуем