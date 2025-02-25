Йорк об «МЮ»: «Дал бы Погба третий шанс. В 31 год Поль намного лучше всей нашей полузащиты»

Дуайт Йорк считает, что Поль Погба мог бы помочь «МЮ».

Полузащитник, отбывающий дисквалификацию из-за допинга, находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса». Француз выступал в первой команде «МЮ» c 2011 по 2012 год, а затем с 2016 по 2022 год.

«Интересный вопрос. Я бы определенно дал Полю Погба третий шанс, учитывая, каков «МЮ» сейчас и на что, как мы знаем, он способен.

За два месяца [до окончания дисквалификации] я посоветовал бы присмотреться. Предложите ему контракт. Дайте время проявить себя. Он может прийти сюда, чтобы поиграть и помочь нам в сложившейся ситуации – уверен, что Погба был бы очень рад этому. Возможно, из соображений безопасности он захочет заключить долгосрочный контракт.

Я понимаю, почему упоминается его имя. У «Юнайтед» трудности, а Погба чертовски хорош. Несмотря на то, что ему 31 год, я считаю, что он намного лучше, чем те, кто есть у нас сейчас. И если вы хотите бесплатно заполучить игрока, который намного лучше всей нашей полузащиты, то сделайте это», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед ».