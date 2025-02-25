Дуглас Луис получил 4-ю травму за сезон – у него повреждение бедра. Хавбек «Юве» пропустит 15 дней

«Ювентус» обнародовал информацию о характере травмы Дугласа Луиса.

Туринский клуб сообщил, что у полузащитника выявлено незначительное повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Бразилец получил его во время матча с «Кальяри» (1:0).

Это четвертая травма хавбека за этот сезон. По информации Джанлуки Ди Марцио, Луис пропустит около 15 дней.

Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь .