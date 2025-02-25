Дуглас Луис получил 4-ю травму за сезон – у него повреждение бедра. Хавбек «Юве» пропустит 15 дней
«Ювентус» обнародовал информацию о характере травмы Дугласа Луиса.
Туринский клуб сообщил, что у полузащитника выявлено незначительное повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Бразилец получил его во время матча с «Кальяри» (1:0).
Это четвертая травма хавбека за этот сезон. По информации Джанлуки Ди Марцио, Луис пропустит около 15 дней.
Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ювентуса»
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