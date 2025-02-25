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Артета про «Арсенал»: «Если хочешь выиграть АПЛ в наших обстоятельствах, то нужно сделать что-то такое, чего никто еще не делал в истории турнира»

Микель Артета ответил на вопрос о том, может ли «Арсенал» выиграть АПЛ.

Лондонский клуб отстает на 11 очков от «Ливерпуля» при игре в запасе в турнирной таблице чемпионата Англии.

– Верите ли вы, что «Арсенал» все еще может выиграть АПЛ?

– Если нет, то я могу отправиться домой. 

Математически это возможно. Нужно играть каждый матч. Мы могли сократить отрыв три дня назад и отставали бы на полтора матча, но это не имеет значение, потому что нужно продолжать двигаться вперед.

Если хочешь выиграть АПЛ, нужно сделать что-то особенное.

Если хочешь выиграть турнир в наших обстоятельствах, то, вероятно, нужно сделать что-то такое, чего никто еще не делал в истории АПЛ, – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
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