Гинер о новой базе ЦСКА: «Это будет не дача, а настоящий дом. Надеюсь, болельщицкая доля клуба увеличится в Московской области»

Евгений Гинер поделился мнением о начале строительства базы ЦСКА.

В деревне Мышецкое был заложен первый камень в основание новой базы ЦСКА.

Завершение строительства базы запланировано на конец 2028 года.

Комплекс будет включать в себя жилой корпус с медицинским центром и разминочным залом, несколько натуральных полей и одно искусственное, на котором возведут трибуну на 500 человек. На базе одновременно смогут тренироваться основная и молодежная команды, а также игроки из академии клуба.

«Огромная благодарность Московской области за то, что тут будет второй дом ЦСКА. Надеюсь, что болельщицкая доля ЦСКА увеличится в Московской области.

Это будет не дача, а настоящий дом», – сказал президент ЦСКА Евгений Гинер.