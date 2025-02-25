Савич о том, почему дернул Грилиша за волосы в 2022-м: «Он оскорблял Врсалько без причины, мол, он чемпион, а ты никто. Мне сказал что-то грубое на английском, сейчас мне самому смешно»

Стефан Савич рассказал, почему дернул Джека Грилиша за волосы.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Атлетико» принимал «Ман Сити » (0:0, первый матч – 0:1).

В конце игры между командами возникла стычка, в ходе которой защитник мадридцев Стефан Савич потянул вингера англичан Джека Грилиша за волосы.

– Ситуация с Грилишем тогда наделала много шума.

– Все началось не в тот момент. Я никогда, и это я тебе гарантирую, никогда первым не делаю что-то. Вспомни: первый матч мы играли в Манчестере, Врсалько был правым защитником, я – центральным рядом с ним, в 4-5 метрах. Грилиш только вышел на поле и сразу начал его оскорблять – без причины. «Ты очень плох», «Ты такой-то». Типичный задира – мол, он чемпион, а ты никто. У меня аллергия на такие вещи. Тогда я это запомнил.

Потом, уже в ответной игре, случился эпизод: он подошел ко мне и сказал мне что-то очень неприятное на английском. У меня это вышло естественно – схватить его за волосы. Теперь, когда я смотрю этот момент, мне самому смешно.

– Что именно он сказал?

– Что-то очень грубое на английском. Но когда говоришь такое, нужно понимать, что получишь ответ. А я всегда иду вперед, назад не отступаю.

– Какие у тебя эмоции, когда ты пересматриваешь этот момент?

– Иногда я сам смеюсь, когда смотрю на это. Какие-то моменты были чрезмерными, но в тот момент кровь кипит. Но в этой ситуации виноваты оба – не только я, – сказал бывший защитник «Атлетико».