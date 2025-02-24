Директор «Баварии» Эберль о том, продлит ли Киммих контракт: «Я не могу никого заставлять. Мы хотели бы, чтобы Йозуа стал одним из главных лиц клуба в будущем. Но решать ему»

В «Баварии» высказались о будущем Йозуа Киммиха.

Контракт полузащитника мюнхенского клуба действует до конца этого сезона.

«Мы заняли четкую позицию, и теперь нам нужно посмотреть, сможем ли мы закрепить это в контракте. Я не могу никого заставлять. Я могу только сказать, что нам бы хотелось [чтобы он остался].

Мы хотели бы, чтобы он стал одним из главных лиц «Баварии» в будущем. Но решать ему», – сказал спортивный директор клуба Макс Эберль .

В текущем сезоне Бундеслиги Киммих провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Его статистика – здесь .