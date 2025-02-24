Товарищеский матч. «Спартак» обыграл узбекский «Насаф» – 3:1
«Спартак» победил узбекский «Насаф» (3:1) в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Белек, Турция
«Спартак» Россия – «Насаф» Узбекистан – 3:1 (2:0)
Голы «Спартака»: 1:0 – Бонгонда (17), 2:0 – Барко (26), 3:0 – Маркиньос (48).
«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич (Литвинов, 73), Рябчук, Умяров, Мартинс (Пруцев, 73), Барко, Маркиньос (Солари, 73), Бонгонда (Медина, 73), Угальде (Гарсия, 73).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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