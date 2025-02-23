Вальверде не выйдет в старте на матч с «Жироной». Хавбек «Реала» начнет на скамейке 2-й матч за сезон
Федерико Вальверде начнет матч с «Жироной» на скамейке запасных.
«Реал» дома проведет игру 25-го тура Ла Лиги. Встреча начнется в 18:15 по московскому времени. Спортс’‘ будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уругвайский полузащитник не попал в стартовый состав «сливочных». Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может предоставить ему отдых.
Стоит отметить, что это произошло лишь во второй раз за сезон. В матче с «Сельтой» (5:2) в середине января Феде вышел на замену на 79-й минуте игры.
Сегодняшний матч в старте начнет Браим Диас.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Реала»
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