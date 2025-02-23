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ПАОК в гостях уступил «Олимпиакосу» – 1:2. Камара забил, Чалов играл с 81-й минуты

ПАОК проиграл «Олимпиакосу» в 24-м туре Суперлиги Греции (1:2).

Защитник Родиней вывел «Олимпиакос» вперед на 6-й минуте, хавбек Мади Камара сравнял счет на 24-й. На 31-й нападающий Харалампос Костулас забил победный гол.

Магомед Оздоев пропустил матч, Федор Чалов стартовал в запасе, появился на поле на 81-й минуте и результативными действиями не отметился.

ПАОК остался 4-м в таблице, «Олимпиакос» лидирует, клуб из Пирея оторвался уже на 11 очков.

В следующем матче ПАОК Чалова и Оздоева 2 марта примет «Астерас» в 25-м туре Суперлиги Греции, начало в 20:30 по московскому времени. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции

Греция. Суперлига 23 февраля 18:30
24 тур
Георгиос Караискакис
Олимпиакос
Матч завершен
2 - 1
-XG-
ПАОК
Коэффициенты
Матч окончен
81’
Саматта   Чалов
81’
Константелиас   Пелкас
81’
Живкович   Десподов
Костулас   Андре Орта
75’
71’
Шваб   Мейте
Желсон Мартинш
69’
Вельде   Пальма
60’
Музакитис   Эссе
60’
Карму   Пирола
46’
46’
Састре   Баба
2тайм
Перерыв
45’
Састре
33’
Константелиас
  Костулас
31’
24’
  Камара
Карму
23’
  Родиней
6’
Олимпиакос:
Цолакис, Ортега, Карму (Пирола, 46), Бьянкон, Родиней, Музакитис (Эссе, 60), Дани Гарсия, Вельде (Пальма, 60), Желсон Мартинш, Костулас (Андре Орта, 75), Эль-Кааби, Пасхалакис, Коштинья, Оньемаечи, Пирола, Эссе, Андре Орта, Стаменич, Пальма, Яремчук
1тайм
ПАОК:
Котарски, Кастро, Ветеска, Кендзера, Састре (Баба, 46), Шваб (Мейте, 71), Камара, Тайсон, Живкович (Десподов, 81), Константелиас (Пелкас, 81), Саматта (Чалов, 81), Павленка, Михайлидис, Баба, Мейте, Пенья, Пелкас, Десподов, Чалов, Брандон
Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoвысшая лига Греция
logoФедор Чалов
logoОлимпиакос
logoМагомед Оздоев
logoПАОК
результаты
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