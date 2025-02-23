Матч окончен
ПАОК в гостях уступил «Олимпиакосу» – 1:2. Камара забил, Чалов играл с 81-й минуты
ПАОК проиграл «Олимпиакосу» в 24-м туре Суперлиги Греции (1:2).
Защитник Родиней вывел «Олимпиакос» вперед на 6-й минуте, хавбек Мади Камара сравнял счет на 24-й. На 31-й нападающий Харалампос Костулас забил победный гол.
Магомед Оздоев пропустил матч, Федор Чалов стартовал в запасе, появился на поле на 81-й минуте и результативными действиями не отметился.
ПАОК остался 4-м в таблице, «Олимпиакос» лидирует, клуб из Пирея оторвался уже на 11 очков.
В следующем матче ПАОК Чалова и Оздоева 2 марта примет «Астерас» в 25-м туре Суперлиги Греции, начало в 20:30 по московскому времени. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире.
Греция. Суперлига 23 февраля 18:30
24 турГеоргиос Караискакис
Матч завершен
2 - 1
-XG-
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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