ПАОК в гостях уступил «Олимпиакосу» – 1:2. Камара забил, Чалов играл с 81-й минуты

ПАОК проиграл «Олимпиакосу» в 24-м туре Суперлиги Греции (1:2).

Защитник Родиней вывел «Олимпиакос» вперед на 6-й минуте, хавбек Мади Камара сравнял счет на 24-й. На 31-й нападающий Харалампос Костулас забил победный гол.

Магомед Оздоев пропустил матч, Федор Чалов стартовал в запасе, появился на поле на 81-й минуте и результативными действиями не отметился.

ПАОК остался 4-м в таблице, «Олимпиакос» лидирует, клуб из Пирея оторвался уже на 11 очков.

В следующем матче ПАОК Чалова и Оздоева 2 марта примет «Астерас» в 25-м туре Суперлиги Греции, начало в 20:30 по московскому времени. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире.

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