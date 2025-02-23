Забивший на 97-й Андре Луис о победе «Шанхая» Слуцкого над «Чанчунь Ятай»: «Крайне сложный матч. Придется каждый раз так сражаться до конца»
Андре Луис Агияр прокомментировал победный гол в ворота «Чанчунь Ятай» (2:1).
«Это был крайне сложный матч, но многие игры будут такими, нам нужно к этому готовиться. Придется каждый раз так сражаться до конца. Но, когда мы играем дома, кажется, что последние минуты тянутся дольше.
Я форвард, моя работа – постоянно искать такие моменты, как получилось реализовать в концовке», – сказал форвард «Шанхай Шэньхуа» во время флэш-интервью.
Следующий матч «Шэньхуа» в чемпионате Китая смотрите на Спортсе’’, команда Леонида Слуцкого сыграет с «Бэйцзин Гоань» дома 1 марта, начало в 14:35 по московскому времени.
Слуцкий на 90+7 вырвал 2-й матч подряд! Победные у одного и того же героя
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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