Забивший на 97-й Андре Луис о победе «Шанхая» Слуцкого над «Чанчунь Ятай»: «Крайне сложный матч. Придется каждый раз так сражаться до конца»

Андре Луис Агияр прокомментировал победный гол в ворота «Чанчунь Ятай» (2:1).

«Это был крайне сложный матч, но многие игры будут такими, нам нужно к этому готовиться. Придется каждый раз так сражаться до конца. Но, когда мы играем дома, кажется, что последние минуты тянутся дольше.

Я форвард, моя работа – постоянно искать такие моменты, как получилось реализовать в концовке», – сказал форвард «Шанхай Шэньхуа » во время флэш-интервью.

Следующий матч «Шэньхуа» в чемпионате Китая смотрите на Спортсе’’ , команда Леонида Слуцкого сыграет с «Бэйцзин Гоань» дома 1 марта, начало в 14:35 по московскому времени.

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