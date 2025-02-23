«Галицкий кричал: «Все свои воспитанники!» Сейчас смотришь, один русский играет – вратарь. Первые 4 команды наверху, потому что у них столько иностранцев». Мостовой о легионерах
Александр Мостовой высказался о количестве легионеров в топ-клубах РПЛ.
«Уже давно говорю на эту тему. Берешь 4 первые команды из турнирной таблицы: в одной – 15 иностранцев, во второй – 13, в третьей – 14, а в четвертой – 12. А клубы кричат: «Надо своим доверять и воспитывать их». Тогда не говорите про это.
Это как в одно время про это Галицкий кричал: «Все свои воспитанники!» Сейчас смотришь, один русский играет – вратарь.
Я не против этого, просто зачем кричать? Я всегда говорю, что паспорт не играет в футбол. Если футболист сильнее, то он будет выходить на поле, и какая разница, какой он национальности? Но зачем тогда кричать про то, что воспитаем своих, надо доверять?!
Смотришь – первые 4 команды наверху идут, потому что у них столько иностранцев», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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