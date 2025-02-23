«Зенит» поддержал Бивола перед боем с Бетербиевым: «Желаем удачи Дмитрию, будем болеть!»

«Зенит» поддержал Дмитрия Бивола перед боем с Артуром Бетербиевым.

В телеграм-канале клуб опубликовал фото боксера в толстовке с эмблемой «Зенита».

«Сегодня в Эр-Рияде состоится реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Желаем удачи Дмитрию Биволу, будем болеть!» – говорится в сообщении «Зенита».

Первый поединок Бивола и Бетербиева прошел 13 октября прошлого года и завершился победой Бетербиева большинством судейских голосов.

Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой