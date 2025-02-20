«Барса» не продала Форта «Комо» за 8 млн евро зимой. 18-летний защитник не захотел покидать клуб (Marca)
«Барса» зимой отклонила предложение «Комо» по Эктору Форту на сумму 8 млн евро.
Как сообщает Marca, в прошедшее трансферное окно 18-летним защитником интересовались несколько клубов.
«Барселона» провела переговоры с «Комо», который был готов заплатить 8 млн евро за трансфер. Однако у каталонцев не было времени подумать о предложении, потому что защитник не захотел покидать клуб. В связи с этим руководство «блауграны» сообщило итальянцам, что сделка не может быть проведена в связи с позицией игрока.
В этом сезоне Форт провел 11 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой испанца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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