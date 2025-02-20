«Барса» не продала Форта «Комо» за 8 млн евро зимой. 18-летний защитник не захотел покидать клуб (Marca)

«Барса» зимой отклонила предложение «Комо» по Эктору Форту на сумму 8 млн евро.

Как сообщает Marca, в прошедшее трансферное окно 18-летним защитником интересовались несколько клубов.

«Барселона » провела переговоры с «Комо », который был готов заплатить 8 млн евро за трансфер. Однако у каталонцев не было времени подумать о предложении, потому что защитник не захотел покидать клуб. В связи с этим руководство «блауграны» сообщило итальянцам, что сделка не может быть проведена в связи с позицией игрока.

В этом сезоне Форт провел 11 матчей в Ла Лиге , не отметившись результативными действиями. С полной статистикой испанца можно ознакомиться здесь .