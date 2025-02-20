Карвальо о переходе в ЦСКА: «Я шутил, что не хочу становиться пингвином. В России очень холодно»

Даниэл Карвальо перед переходом в ЦСКА шутил о риске превратиться в пингвина.

Воспитанник «Интернасьонала » из Порту-Алегри перебрался в московский клуб в начале 2004 года.

«Когда поступило предложение от ЦСКА, я пошутил, что не хочу, чтобы меня отдали в российский клуб. Я пошутил, что не хочу становиться пингвином. Потому что в России очень холодно», – признался бразилец в сериале «Мама, мы – ЦСКА!» .

В составе ЦСКА полузащитник стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА-2005, четырехкратным победителем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка России.