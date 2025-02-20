Карвальо о переходе в ЦСКА: «Я шутил, что не хочу становиться пингвином. В России очень холодно»
Даниэл Карвальо перед переходом в ЦСКА шутил о риске превратиться в пингвина.
Воспитанник «Интернасьонала» из Порту-Алегри перебрался в московский клуб в начале 2004 года.
«Когда поступило предложение от ЦСКА, я пошутил, что не хочу, чтобы меня отдали в российский клуб. Я пошутил, что не хочу становиться пингвином. Потому что в России очень холодно», – признался бразилец в сериале «Мама, мы – ЦСКА!».
В составе ЦСКА полузащитник стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА-2005, четырехкратным победителем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка России.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сериал «Мама, мы – ЦСКА!» на Okko
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости