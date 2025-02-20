  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Реал» стал главным фаворитом ЛЧ после победы над «Сити». «Ливерпуль» – 2-й у букмекеров, «Арсенал» и «Барса» делят 3-е место
36

«Реал» стал главным фаворитом ЛЧ после победы над «Сити». «Ливерпуль» – 2-й у букмекеров, «Арсенал» и «Барса» делят 3-е место

Букмекеры считают «Реал» основным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

После стыкового раунда, в котором команда Карло Анчелотти обыграла «Сити» (6:3 по сумме двух матчей), коэффициент на трофей мадридского клуба обвалился с 7.00 до 4.50.

Вторым у букмекеров котируется «Ливерпуль» (5.00), который был главным фаворитом перед плей-офф. Третье место делят «Арсенал» и «Барселона» – на их титул можно поставить за 7.00.

Победитель ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Реал» – 4.50

2. «Ливерпуль» – 5.00

3-4. «Барселона» – 7.00

3-4. «Арсенал» – 7.00

5. «Бавария» – 8.50

6. «ПСЖ» – 13.00

7. «Интер» – 14.00

8. «Атлетико» – 20.00

9. «Байер» – 27.00

10-11. «Астон Вилла» – 35.00

10-11. «Боруссия» Д – 35.00

Ставки на Спортсе

«Когда ты букмекер, цена растет вдвое». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» работала с Овечкиным, «Реалом» и «ПСЖ», а сейчас познает Африку

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoИнтер
Ставки на спорт
logoЛиверпуль
logoБавария
logoЛа Лига
Ставки на сегодня
logoБайер
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБарселона
logoАстон Вилла
logoАрсенал
logoАтлетико
logoпремьер-лига Англия
logoПСЖ
Ставки на футбол
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoБоруссия Дортмунд
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
Коэффициент 100.00 давали на выход Мармуша, Хусанова и Гонсалеса в старте «Сити» на «Бернабеу». Ставку сделали 5 человек – все выиграли по 100 тысяч рублей
48 минут назад
$150 млрд потратили американцы на ставки в 2024 году. Букмекеры заработали рекордные $13,7 млрд
сегодня, 08:47
«Милан», «Аталанта» и «Ювентус» вылетели из ЛЧ после стыкового раунда. Все три клуба Серии А котировались фаворитами своих пар
4вчера, 22:54
ПСВ выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов. Туринцы котировались фаворитами противостояния
5вчера, 22:39
«Ман Сити» вылетел из ЛЧ, дважды проиграв «Реалу» в стыках. Осенью «горожане» котировались главными фаворитами турнира
7вчера, 21:51
Соболенко проиграла 38-й ракетке Таусон на «тысячнике» в Дубае. На победу датчанки давали 5.00
вчера, 19:33
Оператор лотерей Allwyn стал спонсором «Макларен» в «Формуле-1»
вчера, 10:53
Более 14 тысяч россиян обратились в медицинские организации по поводу склонности к азартным играм. Почти половина – младше 18 лет
104вчера, 09:51
Россияне смогут установить самозапрет на азартные игры через Госуслуги, минимальный срок – 12 месяцев, отозвать заявление не получится. Законопроект внесен в Госдуму
68вчера, 09:43
Распределение отчислений букмекеров через фонд Минспорта одобрено правительством («Ведомости»)
вчера, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Сити» проигрывает «Реалу» в Мадриде после первого тайма – 0:2. На камбэк англичан дают 32.00
2вчера, 20:55
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
вчера, 20:17Промо
Клиент «Лиги Ставок» поставил 70 000 рублей на экспресс из пяти матчей и выиграл 5,6 млн рублей
вчера, 13:17Промо
Ольга Журавская: «Сегодня поддержка спорта букмекерами сравнима с федеральным бюджетом на спорт»
вчера, 13:06Промо
«Реал» – «Ман Сити»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе мадридцев в ответном матче ЛЧ
вчера, 11:30Промо
Мелбет Медийная Лига CS2
вчера, 08:30Промо
Клиент «Лиги Ставок» заключил экспресс на 10 000 рублей и выиграл 2 225 800 рублей
18 февраля, 14:02Промо
Бетторы БЕТСИТИ ставят на победу «Милана» в ответном стыковом матче ЛЧ с «Фейеноордом»
18 февраля, 11:15Промо
Первый в истории турнир по боям среди медиафутболистов БЕТСИТИ Fight Nights прошел в Москве
17 февраля, 13:24Промо
«Салават Юлаев» забрал второе Медовое побоище!
17 февраля, 11:50Промо