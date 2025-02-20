«Реал» стал главным фаворитом ЛЧ после победы над «Сити». «Ливерпуль» – 2-й у букмекеров, «Арсенал» и «Барса» делят 3-е место

Букмекеры считают «Реал» основным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

После стыкового раунда, в котором команда Карло Анчелотти обыграла «Сити» (6:3 по сумме двух матчей), коэффициент на трофей мадридского клуба обвалился с 7.00 до 4.50.

Вторым у букмекеров котируется «Ливерпуль» (5.00), который был главным фаворитом перед плей-офф. Третье место делят «Арсенал» и «Барселона» – на их титул можно поставить за 7.00.

Победитель ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Реал» – 4.50

2. «Ливерпуль» – 5.00

3-4. «Барселона» – 7.00

3-4. «Арсенал» – 7.00

5. «Бавария» – 8.50

6. «ПСЖ» – 13.00

7. «Интер» – 14.00

8. «Атлетико» – 20.00

9. «Байер» – 27.00

10-11. «Астон Вилла» – 35.00

10-11. «Боруссия» Д – 35.00

Ставки на Спортсе

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