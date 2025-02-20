«Реал» стал главным фаворитом ЛЧ после победы над «Сити». «Ливерпуль» – 2-й у букмекеров, «Арсенал» и «Барса» делят 3-е место
Букмекеры считают «Реал» основным претендентом на победу в Лиге чемпионов.
После стыкового раунда, в котором команда Карло Анчелотти обыграла «Сити» (6:3 по сумме двух матчей), коэффициент на трофей мадридского клуба обвалился с 7.00 до 4.50.
Вторым у букмекеров котируется «Ливерпуль» (5.00), который был главным фаворитом перед плей-офф. Третье место делят «Арсенал» и «Барселона» – на их титул можно поставить за 7.00.
Победитель ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Реал» – 4.50
2. «Ливерпуль» – 5.00
3-4. «Барселона» – 7.00
3-4. «Арсенал» – 7.00
5. «Бавария» – 8.50
6. «ПСЖ» – 13.00
7. «Интер» – 14.00
8. «Атлетико» – 20.00
9. «Байер» – 27.00
10-11. «Астон Вилла» – 35.00
10-11. «Боруссия» Д – 35.00
«Когда ты букмекер, цена растет вдвое». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» работала с Овечкиным, «Реалом» и «ПСЖ», а сейчас познает Африку
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