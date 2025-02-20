«Продукты в Турции гораздо дешевле, чем в России. Здесь в целом тоже хорошие цены, хотя в Колумбии дешевле, чем в Турции и России». Хавбек «Химок» Мехия о тратах
– Продукты питания в Турции гораздо дешевле, чем в России. Они экспортируют фрукты в большом количестве, другие продукты. В России в целом тоже хорошие цены. Покупая что-то, я делаю перерасчет на колумбийские деньги и понимаю, что все в порядке. Хотя, конечно, в Колумбии дешевле, чем в Турции и России.
– Ну а что самое дорогое ты покупал в России?
– Наверное, больше всего я трачу денег, когда хожу поесть в ресторане.
– Ты упоминал о русской кухне. Что уже успел попробовать? Может, какое-то блюдо особенно запало в душу? Например, борщ, солянка, гречка или холодец?
– Мне очень понравились тут салаты. Обычно я их редко ем, а здесь подсел на них. Мне нравится, как их тут готовят, интересные, необычные сочетания, – сказал полузащитник «Химок».
Мехия присоединился к «Химкам» в сентябре 2024 года на правах аренды из колумбийского клуба «Онсе Кальдас».
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