ЦСКА продлил аренду 19-летнего Рядно в «Родине» до конца сезона
ЦСКА продлил арендное соглашение с «Родиной» по Михаилу Рядно.
19-летний защитник проведет вторую часть сезона в клубе Мелбет Первой лиги.
«Родина» арендовала Рядно прошлым летом. В текущем сезоне игрок провел 15 матчей в Первой лиге, став лучшим футболистом команды по итогам голосования среди болельщиков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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