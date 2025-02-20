ЦСКА продлил аренду 19-летнего Рядно в «Родине» до конца сезона

ЦСКА продлил арендное соглашение с «Родиной» по Михаилу Рядно.

19-летний защитник проведет вторую часть сезона в клубе Мелбет Первой лиги.

«Родина » арендовала Рядно прошлым летом. В текущем сезоне игрок провел 15 матчей в Первой лиге, став лучшим футболистом команды по итогам голосования среди болельщиков.