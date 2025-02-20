«Спартак» продал 18-летнего хавбека Пономарчука в ЦСКА за 15 млн рублей (Иван Карпов)
Полузащитник системы «Спартака» Артем Пономарчук перешел в ЦСКА.
«Капитан юношеской сборной России перешел в ЦСКА: за полгода до истечения контракта со «Спартаком» 18-летний атакующий хав Пономарчук подписал соглашение с ЦСКА на три года с опцией продления еще на сезон.
«Спартак» получит за него 15 миллионов рублей + 10% от перепродажи. Также за Артема боролись «Локомотив» и «Динамо», но игрок выбрал Песчаную в качестве места в столице, где продолжить карьеру», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале.
Стоит отметить, что в детстве Пономарчук уже занимался в академии ЦСКА, но сменил ее после ухода тренера Баумана. Тогда Артем перешел в «Локомотив», за который выступал до перехода в Спартак в 2022-м.
В 2024 году Пономарчук в сумме сыграл более 40 матчей, забил гол и отдал 5 ассистов.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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