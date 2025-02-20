Боссы «Юве» будут «пристально наблюдать» за Моттой до конца сезона после вылета от ПСВ. Тренер обязан попасть в ЛЧ на следующий год, чтобы сохранить пост (GdS)
Туринский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив ПСВ в стыковых матчах с общим счетом 3:4.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, теперь главный тренер «Ювентуса» до конца сезона будет находиться под пристальным вниманием руководства. Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов был минимальной задачей для итальянца, попадание в следующий раунд принесло бы «бьянконери» более 11 миллионов евро.
Ранее «Ювентус» не сумел выйти в финал Суперкубка, уступив «Милану» в полуфинале. Команда продолжает выступление в Кубке Италии и занимает четвертое место в Серии A.
Отмечается, что Мотта должен обеспечить квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон, чтобы сохранить свой пост.
42-летний специалист пришел в «Ювентус» прошлым летом, заключив трехлетний контракт.
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