Моуринью предпочитает собак, а не кошек: «Но с кошками у меня нет проблем. Я не Курт Зума»
Жозе Моуринью потроллил Курта Зума.
Джон Оби Микел в интервью у тренера «Фенербахче» спросил, кого тот предпочитает: кошек или собак.
«Собак. Но у меня нет проблем с кошками. Я не Курт Зума», – сказал Моуринью.
Напомним, в феврале 2022 года в интернет попал ролик, в котором защитник «Аль-Орубы», игравший тогда за «Вест Хэм», бьет кошку. Впоследствии француз был оштрафован клубом на 250 тысяч фунтов, также с игроком и командой отказались продолжать сотрудничество отдельные организации.
Опубликовано: Sports
Источник: The Obi One Podcast
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