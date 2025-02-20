Моуринью предпочитает собак, а не кошек: «Но с кошками у меня нет проблем. Я не Курт Зума»

Жозе Моуринью потроллил Курта Зума.

Джон Оби Микел в интервью у тренера «Фенербахче » спросил, кого тот предпочитает: кошек или собак.

«Собак. Но у меня нет проблем с кошками. Я не Курт Зума », – сказал Моуринью .

Напомним, в феврале 2022 года в интернет попал ролик, в котором защитник «Аль-Орубы», игравший тогда за «Вест Хэм», бьет кошку. Впоследствии француз был оштрафован клубом на 250 тысяч фунтов, также с игроком и командой отказались продолжать сотрудничество отдельные организации.