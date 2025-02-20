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Ван Перси близок к назначению главным тренером «Фейеноорда». Экс-форвард работал с «Херенвеном» в этом сезоне – команда идет 9-й в лиге Нидерландов

Робин ван Перси возглавит «Фейеноорд».

41-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера команды.

«Фейеноорд» на данный момент договаривается с «Херенвеном», который тренировал Робин ван Перси в этом сезоне. «Херенвен» находится на девятой позиции в таблице чемпионата Нидерландов.

Ван Перси находился в системе роттердамского клуба с 1998 по 2004 год. Там он начинал профессиональную карьеру. С 2021 по 2024 год он тренировал молодежные команды «Фейеноорда».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoРобин ван Перси
logoФейеноорд
logoХеренвен
logoвысшая лига Нидерланды
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