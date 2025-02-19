«Зенит» предложил 30 млн евро за Жерсона. «Фламенго» не продал капитана за 18 и 28 млн евро (Жулио Мигель Нето)
«Зенит» вновь улучшил предложение по Жерсону Сантосу.
По данным журналиста Жулио Мигеля Нето, клуб из Санкт-Петербурга направил «Фламенго» новое предложение на сумму 30 миллионов евро. «Зенит», несмотря на то, что называл переговоры завершенными, по-прежнему проявляет настойчивость в попытках подписать Жерсона.
Агенты капитана «Фламенго» подтвердили новое предложение «Зенита», подчеркнув, что финальное решение о трансфере остается за руководством бразильского клуба. «Фламенго» ранее отклонил два предложения петербуржцев на 18 млн и 28 млн евро – при этом гендиректор клуба Жозе Бото давал понять, что не намерен продавать футболиста.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Жулио Мигеля Нето
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