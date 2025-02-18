«Ахмат» обратился в ФИФА и УЕФА из-за ухода Камило: «Он расторг контракт в одностороннем порядке без видимых причин. Будем защищать свои права»

«Ахмат» обратился в ФИФА и УЕФА из‑за ситуации с уходом Камило.

Бразильский полузащитник не прилетел на сборы «Ахмата» в Турции в январе – сообщалось, что Камило хочет перейти в один из клубов испанской Сегунды. Впоследствии футболист подписал контракт с «Гремио».

«Мы будем защищать свои права. Подали в ФИФА и УЕФА бумаги.

Он расторг соглашение в одностороннем порядке без видимых причин и заключил контракт с «Гремио ».

Хотя мы отправляли в клуб письмо, что у Камило действующий контракт, он не свободный агент. Будем общаться в юридической плоскости», – сказал гендиректор «Ахмата » Ахмед Айдамиров.