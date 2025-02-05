Алаев о неприезде легионеров на сборы: «Это проблема не только РПЛ, но и зарубежных клубов. Сейчас это больше игры агентов, использующих дырки в законодательстве»
Президент Мир РПЛ высказался об отказе легионеров возвращаться в клубы из отпуска.
«Неприезд легионеров на сборы – это проблема не только клубов РПЛ, но и зарубежных, после дела Лассана Диарра. Сейчас об этом все говорят, в том числа представители УЕФА и ФИФА. Данное дело может в принципе открыть ящик пандоры и разрушить систему трансферов в мировом футболе. Это тема, которую надо решать.
По поводу нынешней ситуации с легионерами: сейчас это больше игры агентов, которые используют дырки в законодательстве. Надеюсь, мы это закроем. Потому что футбол, с точки зрения трансферной системы, работал очень качественно. Мы с клубами регулярно это обсуждаем», – сказал Александр Алаев.
Легионеры неохотно возвращаются в РПЛ из отпуска. Возможен шантаж из-за дела Диарра
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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