Алаев о неприезде легионеров на сборы: «Это проблема не только РПЛ, но и зарубежных клубов. Сейчас это больше игры агентов, использующих дырки в законодательстве»

Президент Мир РПЛ высказался об отказе легионеров возвращаться в клубы из отпуска.

«Неприезд легионеров на сборы – это проблема не только клубов РПЛ , но и зарубежных, после дела Лассана Диарра. Сейчас об этом все говорят, в том числа представители УЕФА и ФИФА . Данное дело может в принципе открыть ящик пандоры и разрушить систему трансферов в мировом футболе. Это тема, которую надо решать.

По поводу нынешней ситуации с легионерами: сейчас это больше игры агентов, которые используют дырки в законодательстве. Надеюсь, мы это закроем. Потому что футбол, с точки зрения трансферной системы, работал очень качественно. Мы с клубами регулярно это обсуждаем», – сказал Александр Алаев .

Легионеры неохотно возвращаются в РПЛ из отпуска. Возможен шантаж из-за дела Диарра