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Камило перешел в «Гремио». Хавбек не прилетел на сборы «Ахмата» в январе

Камило стал игроком бразильского «Гремио».

Ранее стало известно, что бразилец не прилетел на сборы «Ахмата» в Турции. Сообщалось, что полузащитник хочет перейти в один из клубов испанской Сегунды. «Ахмат» в тот момент начал поиски опорного хавбека на замену футболисту.

«Гремио» уже официально объявил о подписании Камило. Клуб добился успеха в переговорах, и ФИФА приняла решение о регистрации игрока, говорится на сайте клуба.

25-летний полузащитник подписал контракт до конца 2027 года.

В этом сезоне Мир РПЛ бразилец принял участие в 16 матчах, не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: gremio.net

Ташуев о неприезде Камило на сборы «Ахмата»: «Его не будет, скорее всего. В моей карьере это не впервые – похожее было в Донецке. Ищем игрока в центр»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Гремио»
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2326 января, 12:10
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