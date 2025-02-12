Камило перешел в «Гремио». Хавбек не прилетел на сборы «Ахмата» в январе
Ранее стало известно, что бразилец не прилетел на сборы «Ахмата» в Турции. Сообщалось, что полузащитник хочет перейти в один из клубов испанской Сегунды. «Ахмат» в тот момент начал поиски опорного хавбека на замену футболисту.
«Гремио» уже официально объявил о подписании Камило. Клуб добился успеха в переговорах, и ФИФА приняла решение о регистрации игрока, говорится на сайте клуба.
25-летний полузащитник подписал контракт до конца 2027 года.
В этом сезоне Мир РПЛ бразилец принял участие в 16 матчах, не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: gremio.net
Ташуев о неприезде Камило на сборы «Ахмата»: «Его не будет, скорее всего. В моей карьере это не впервые – похожее было в Донецке. Ищем игрока в центр»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий