«Рубин» и Кабутов продлили контракт до 2027 года
«Рубин» продлил контракт с Дмитрием Кабутовым.
Новое соглашение с 32-летним защитником действует до лета 2027 года.
Кабутов выступает за «Рубин» с лета 2022 года. В Мир РПЛ-2024/25 защитник провел 17 матчей, отметившись голом и 5 результативными передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Рубина»
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