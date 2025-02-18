«Рубин» и Кабутов продлили контракт до 2027 года

«Рубин» продлил контракт с Дмитрием Кабутовым.

Новое соглашение с 32-летним защитником действует до лета 2027 года.

Кабутов выступает за «Рубин » с лета 2022 года. В Мир РПЛ-2024/25 защитник провел 17 матчей, отметившись голом и 5 результативными передачами. Его подробную статистику можно найти здесь .