Куртуа об оскорблениях в адрес Винисиуса: «Его с первой минуты освистывают, пытаются вывести из себя. Думаю, он научился с этим справляться. Должна быть нулевая толерантность к расизму»

Тибо Куртуа высказался об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

«Мне нравится отличная атмосфера на стадионах, и я люблю, когда на них царит атмосфера острого соперничества, но если бы вы знали, что нам приходится слышать на некоторых стадионах... Это невероятно.

Иногда это заходит слишком далеко. Я не говорю, что должно быть как в НБА, где игрок может сказать: «Ты должен уйти, потому что ты сказал мне вот это», но должна быть нулевая толерантность к расизму, и я думаю, что иногда мы могли бы более решительно реагировать на поле, когда что-то происходило, например в Валенсии.

[Винисиус ] – игрок, которого нам очень не хватает, когда он не играет. Он великолепен в обыгрышах один в один, он очень силен, у него невероятная скорость, он отлично бьет как левой, так и правой ногой, и в целом он фантастический игрок.

И после всего, что произошло, ему нелегко посещать все стадионы. Если вы придете на одну из наших выездных игр, то услышите, что с первой минуты его освистывают, ему кричат, пытаются сбить его концентрацию, пытаются вывести из себя, но я думаю, он научился с этим справляться.

То же самое пришлось сделать Криштиану [Роналду] и Месси , потому что умный защитник всегда будет пытаться тебе помешать. Диего Коста был полной противоположностью, когда он играл, он сам всегда донимал [игроков обороны]», – сказал вратарь «Реала » в подкасте Рио Фердинанда.