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Чернов о трансферах «Спартака»: «Ценник за ребят немного завышен – команды хотят сделать плюс. Когда покупают людей за такие деньги, хочется видеть отдачу»

Никита Чернов поделился мнением о трансферах «Спартака».

В зимнее трансферное окно красно-белые приобрели Пабло Солари (12 млн евро) и Ливая Гарсию (18,7 млн евро).

– Какая у тебя реакция, когда ты видишь в прессе суммы, за которые «Спартак» подписывает новых игроков?

– Думаю, что ценник за ребят, которые приезжают, немного завышен. Команды, из которых их покупают, хотят сделать так, чтобы им был плюс.

Но игроки все хорошие, по тренировкам видно, что мастеровитые. Хотелось бы, чтобы с тренировок все перешло в игру.

Когда покупают людей за такие деньги, хочется видеть отдачу, поэтому будем ждать официальных игр, – сказал защитник «Спартака» Никита Чернов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoНикита Чернов
logoпремьер-лига Россия
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