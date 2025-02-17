Жоау Феликс: «Каждый клуб, в котором я был, чему-то меня научил. Был счастлив провести сезон в «Барсе», АПЛ понравилась»

Жоау Феликс высказался о том, что ему дали клубы, за которые он выступал.

«Я был в «Бенфике» очень молодым. Это моя первая команда. Она очень помогла мне почувствовать себя непринужденно. Это был отличный сезон как для команды, так и лично для меня.

Затем я перебрался в Испанию, но был по-прежнему очень молодым. Другая страна, другой язык. Я [сначала ]не привык к этому. Мне потребовалось некоторое время, чтобы обосноваться, но потом я адаптировался. Люди были фантастическими.

У меня было хорошее время в «Барселоне». Я всегда думал о том, что поиграть в этом клубе. Был счастлив провести там сезон.

В «Челси » дела у меня шли хорошо. Мне там нравилось, понравилась АПЛ .

Каждый клуб, в котором я побывал, чему-то меня научил, и они помогли мне вырасти как личности и как игроку», – сказал полузащитник «Милана » Жоау Феликс .