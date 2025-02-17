Жоау Феликс: «Каждый клуб, в котором я был, чему-то меня научил. Был счастлив провести сезон в «Барсе», АПЛ понравилась»
Жоау Феликс высказался о том, что ему дали клубы, за которые он выступал.
«Я был в «Бенфике» очень молодым. Это моя первая команда. Она очень помогла мне почувствовать себя непринужденно. Это был отличный сезон как для команды, так и лично для меня.
Затем я перебрался в Испанию, но был по-прежнему очень молодым. Другая страна, другой язык. Я [сначала ]не привык к этому. Мне потребовалось некоторое время, чтобы обосноваться, но потом я адаптировался. Люди были фантастическими.
У меня было хорошее время в «Барселоне». Я всегда думал о том, что поиграть в этом клубе. Был счастлив провести там сезон.
В «Челси» дела у меня шли хорошо. Мне там нравилось, понравилась АПЛ.
Каждый клуб, в котором я побывал, чему-то меня научил, и они помогли мне вырасти как личности и как игроку», – сказал полузащитник «Милана» Жоау Феликс.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sempre Milan
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