«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 85,8%. Шансы «Арсенала» – 14,1%, «Ман Сити» – 0,1% (Opta)

«Ливерпуль» остается главным фаворитом АПЛ, показал суперкомпьютер.

Команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице, набрав 60 очков после 25 туров. Вторым идет «Арсенал» с 53 баллами, третьим – «Ноттингем Форест» (47), четвертым – «Манчестер Сити » (44).

Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона и показал, что мерсисайдцы станут чемпионами с вероятностью 85,8%. Шансы «Арсенала » оценены в 14,1%, вероятность чемпионства «Манчестер Сити» составляет 0,1%.