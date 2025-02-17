«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 85,8%. Шансы «Арсенала» – 14,1%, «Ман Сити» – 0,1% (Opta)
«Ливерпуль» остается главным фаворитом АПЛ, показал суперкомпьютер.
Команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице, набрав 60 очков после 25 туров. Вторым идет «Арсенал» с 53 баллами, третьим – «Ноттингем Форест» (47), четвертым – «Манчестер Сити» (44).
Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона и показал, что мерсисайдцы станут чемпионами с вероятностью 85,8%. Шансы «Арсенала» оценены в 14,1%, вероятность чемпионства «Манчестер Сити» составляет 0,1%.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
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