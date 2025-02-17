Киммих – лучший игрок «Баварии» в январе. Хавбек опередил Кейна и Мусиалу
Йозуа Киммих признан лучшим игроком месяца в «Баварии».
Полузащитник мюнхенского клуба победил в голосовании болельщиков, набрав 23,6% голосов. Он опередил Харри Кейна (15,7%) и Джамала Мусиалу (15,4%).
В прошлом месяце Киммих провел 6 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Баварии»
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