Киммих – лучший игрок «Баварии» в январе. Хавбек опередил Кейна и Мусиалу

Йозуа Киммих признан лучшим игроком месяца в «Баварии».

Полузащитник мюнхенского клуба победил в голосовании болельщиков, набрав 23,6% голосов. Он опередил Харри Кейна (15,7%) и Джамала Мусиалу (15,4%).

В прошлом месяце Киммих провел 6 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативных паса. Его статистику можно найти здесь .