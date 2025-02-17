Черданцев о «Динамо»: «Борьба за тройку – понижение в статусе. Нет чемпионского духа. Клуб остается с приятным футболом, но в спорте приоритет отдают результату»
Георгий Черданцев заявил об отсутствии чемпионского духа у «Динамо».
После первой части сезона «Динамо» находится на четвертой позиции в таблице Мир РПЛ.
– У «Динамо» нет трансферов, плохо провели Winline Зимний кубок РПЛ. Смогут ли они побороться за тройку?
– Для клуба, который боролся за чемпионство в прошлом году, борьба за тройку – это понижение в статусе. «Динамо» имеет все основания бороться за чемпионство.
Любой результат, кроме чемпионства, будет хуже, чем в прошлом году.
У них играющая команда, приятно смотреть, но нет чемпионского духа. Может быть, это по объективно‑историческим причинам.
В команде немного людей, которые знают, что такое чемпионство. Клуб остается с приятным играющим футболом. Но в спорте приоритет отдают результату, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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